Deprem bölgesinden kaçış

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeden büyük bir göç yaşanıyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da yüzlerce kişi farklı illere göç ediyor. Kimisi yakınlarının yanına yerleşiyor.. Depremzedeler daha güvenli buldukları Konya, Karaman, Niğde ve Ankara'yı tercih ediyor. Otogarlar, havalimanları en hareketli günlerini yaşıyor.

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