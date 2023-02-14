Deprem bölgesine özel su tankı: İngiltere'de yaşayan Türk mühendis tasarladı
İngiltere'de yaşayan Türk Mühendis Beren Kayalı, geliştirdiği su tankıyla deprem bölgesinde salgınların önüne geçilmesine yardımcı olacak. Sosyal medyadan yetkililere ulaşan Kayalı, 14 tonluk 7 tankı Türkiye'ye gönderecek. (Haber:Ahmet Örsoğlu)
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