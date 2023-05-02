Deprem bölgesinde gözlem yapan uzmanlar: Kolondan boru geçirmişler
Binaların taşıyıcı sistemlerinde yapılan yanlış tesisat, yapı güvenliğini tehdit edebiliyor. Özellikle kolonların içinden geçen su ve havalandırma boruları yıkımlara neden olabiliyor. İnşaat Mühendisi Egemen Sönmez deprem bölgesini gezdi, yanlış örnekleri belgeledi. Uzmanlar özellikle bina içinde izinsiz yapılabilecek tesisatlar için apartman yönetimlerinin bilinçlendirilmesi öneriyor.
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