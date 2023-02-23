Deprem hasarlı araçlar 'yeni bir hayat' için satışta

Depremzedeler ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobilllerini ikinci el araç sitelerinde satışa çıkarıyor. Depremzedeler, yeni bir hayat kurmak için ellerinde nakite çevirebilecekleri sadece otomobillerin kaldığını belirtiyor. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya)

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