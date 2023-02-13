Deprem köyleri haritadan sildi

Sadece şehir merkezlerinde değil köylerde de hasar büyük... Üstelik ulaşım zor olduğu için o noktalara yardım gitmesi çok daha güç... Köydeki evlerin tamamı ya ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Bölge halkının barınmadan tuvalete birçok ihtiyacı var. (Haber:Osman Terkan-özden Erkuş Kamera: Bahattin Demir-İbrahim Ateşoğlu)

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