Deprem nedeniyle tepe çökünce manzarası değişen iki köy görüntülendi
Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı, aralarındaki tepenin bir bölümünün deprem nedeniyle çökmesiyle manzarası değişen komşu köyler Öğütlü ve Boyundere görüntülendi. Depremler ve selin ardından, ilçeye bağlı 200 haneli Öğütlü ve 234 haneli Boyundere köylerinin arasında bulunan ve yarıklar oluşan tepenin zemininde çökmeler meydana geldi. Komşu iki köyün manzarası, tepenin çökmesiyle değişti. Önceden birbirinin görüş açısında olmayan iki köyde yaşayanlar, diğer yerleşim birimini köylerinden görmeye başladı.
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