Deprem sırasında evlerini balkondan atlayarak terk ettiler

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Adıyaman'da 2 kişinin evlerini balkondan atlayarak terk etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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