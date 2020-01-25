Deprem sırasında evlerini balkondan atlayarak terk ettiler
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Adıyaman'da 2 kişinin evlerini balkondan atlayarak terk etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
25.01.2020 - 11:09| Son Güncelleme : 25.01.2020 - 11:25
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.