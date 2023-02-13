Deprem sonrası Gaziantep'te dev çukur oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerden biri de Gaziantep'ti. Şahinbey ilçesindeki parkın yanında derin bir yarık oluştu. 30 metre genişliğinde 8 metre derinliğindeki çukurun çevresindeki evler güvenlik amacıyla boşaltıldı. (Haber:Murat Uslu Kamera:Özgen Özel)
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