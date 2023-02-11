Deprem sonrası neden dağdan duman çıktı?

Depremden sonra Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı olduğu iddia edilen, sosyal medyada hızla yayılan videoda dağdan aşağıya siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığı görüldü. Ayfon Kocatepe Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı.

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