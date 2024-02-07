Deprem travması nasıl atlatılır? (Uzman yanıtı)

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin açtığı yaralar hala ilk günkü gibi taze. Ne yaşanılan acıları ne de açılan yaraları unutmak mümkün. Uzmanlar, hem deprem travması hem de beklenen büyük İstanbul depremi korkusu yaşayanlara tavsiyelerde bulundu. (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Mustafa Özdemir)
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