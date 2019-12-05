Deprem uyarı kablolarını troller parçaladı (Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener, NTV'ye anlattı)

Olası bir depremin beklendiği Marmara'da fay hareketlerini takip için deniz altına yerleştirilen fiber kablolar kullanılmaz hale geldi. Nedeni ise düşündürücü. Kaçak avlanma başka bir ifadeyle trolle avlanma kablolara zarar verdi. Yaklaşık 15 milyon liralık harcama çöpe gitti. Son durumu Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener anlattı. (Haber: Baran Bila Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)
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