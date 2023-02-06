Deprem uzmanı Okan Tüysüz: 17 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız en büyük deprem

Deprem uzmanı Okan Tüysüz, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki depremi NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tüysüz, "17 Ağustos 1999'dan bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçti" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ