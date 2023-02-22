Deprem yerini değiştirdi: 4,7 metre kayan Ekinözü'nden çarpıcı görüntüler

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Ekinözü ilçesi, İTÜ ön raporuna göre 4,7 metre yer değiştirdi. İlçede yollar patladı, ağaçlar kökünden söküldü. Bazı mahallelerde patlayan yolların yüksekliği 3 metreyi buldu. İlçenin son hali, depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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