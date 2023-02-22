Deprem yerini değiştirdi: 4,7 metre kayan Ekinözü'nden çarpıcı görüntüler
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Ekinözü ilçesi, İTÜ ön raporuna göre 4,7 metre yer değiştirdi. İlçede yollar patladı, ağaçlar kökünden söküldü. Bazı mahallelerde patlayan yolların yüksekliği 3 metreyi buldu. İlçenin son hali, depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.