Depremde 50'den fazla yakınlarını kaybettiler: Kimi arasam ölmüş

Depremden sağ kurtuldular ama onlarca yakınlarını kaybettiler. Depremi yaşayanlar için artık her şey yarım. Hataylı Yanık ailesi depremden kurtuldu ancak 50'den fazla yakınını kaybetti. Büyük yıkımı yaşayan herkes gibi onlar için de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 

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