Depremde 8. kattan düşüp ağır yaralanan Eren, pes etmedi
Depremde odasının duvarı yıkıldı, 8. kattan zemin kata düştü, duvarların altından kurtarıldı. Onun sağ çıktığı apartmanda 40 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi aylar sürdü, hatta sürüyor. Yaşadığı korkunç sürecin üzerine şimdi olası felaket senaryosunun konuşulduğu İstanbul'da yaşamak zorunda kaldı. Depremin üzerinden bir yıl geçti, 20 yaşındaki Hataylı Eren Yeral'ın mücadelesi halen devam ediyor. (Haber: Melike Şahin Kamera: Kenan Kızılağaç)
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