Depremde ailesini kaybetti, kızının sesli mesajlarıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'daki Elit Apartmanı'nda 150 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında, o gece İstanbul'da olan Mümtaz Gövce'nin 2 kızı ve eşi de vardı. Gövce, kızının enkaz altındayken attığı sesli mesajların şebeke çekmediği için kendisine ulaşamadığını belirtti. Küçük kızın sesli mesajlarda "Baba annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim." dediği ortaya çıktı.
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