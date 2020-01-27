Depremde, enkaz altında hayatta kalmanın püf noktaları
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar enkazdan 45 kişi canlı kurtarıldı. Peki o yıkıntının altından canlı çıkmayı nasıl başardılar? Enkaz altında kalanlar ne yaşar? Enkazdan çıkarılan yaralıya ilk etapta nasıl bir müdahale yapılır? Bu soruları Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander NTV için yanıtladı.
NTV Haber 27.01.2020 - 05:05| Son Güncelleme : 27.01.2020 - 09:47
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.