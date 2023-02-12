Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler Adana'da da etkili oldu. Kentin Çukurova ilçesinde ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nın diğer tarafı da tamamen yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Binanın tamamı çökmeden önce ise 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.

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