Depremde kayıtlara ölü olarak geçti, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Osmaniye'de yaşayan Halil Yılmaz isim benzerliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Depremde Gaziantep Nurdağı'nda aynı isimden 10 kişi hayatını kaybedince o da kayıtlara ölü olarak geçti. Ayrıca eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi ölüm yardımı yatırıldı. Halil Yılmaz şimdi yaşadığını ispatlamak için çabalıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.