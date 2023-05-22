Depremde kayıtlara ölü olarak geçti, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Osmaniye'de yaşayan Halil Yılmaz isim benzerliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Depremde Gaziantep Nurdağı'nda aynı isimden 10 kişi hayatını kaybedince o da kayıtlara ölü olarak geçti. Ayrıca eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi ölüm yardımı yatırıldı. Halil Yılmaz şimdi yaşadığını ispatlamak için çabalıyor.

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