Depremde oluşan yarık mahalleyi ikiye böldü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli Mahallesi'nden geçen fay hattının üzerindeki alanda yarık oluştu. Drone ile kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 2 metre eninde ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalleyi ikiye böldüğü görüldü.

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