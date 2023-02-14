Depremde sağlam kaldı: Bardak ve tabaklar yerinden bile oynamadı
7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgede her yer enkaz... Ancak bazı yerler var ki depremin izi dahi yok. Kahramanmaraş'ta çevresindeki yapılar yerle bir olurken sağlam kalan bir binadaki züccaciye dükkanı da işte o yerlerden biri... Dükkanda özenle dizilmiş tabaklar, bardaklar yerinden bile oynamadı. (Haber:Özden Erkuş Kamera:İbrahim Ateşoğlu)
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