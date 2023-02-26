Depremde yarılıp patlayan kara yolunda onarım çalışmaları başladı
Kahramanmaraş merkezli iki deprmein ardından yarılıp patlayan Antakya-Demirköprü-Reyhanlı kara yolunda onarım çalışmaları başladı. Drone ile çekilen görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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