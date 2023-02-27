Depremde yerinden kopan dev kaya evin üzerine düştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Eski Kahta Köyü'nde yerinden kopan dev kaya parçası bir evin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayanın birkaç gün önce ortadan ikiye ayrıldığını anlatan ev sahibi Hacı Bulgur, ''Bu kaya köyün üstüne düşerse hiçbir can sağ kalmaz. Acilen müdahale edilmesi gerekiyor'' dedi.

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