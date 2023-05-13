Depremde yıkılan binaların dikkat çeken "karot" sonucu
Karadeniz Teknik Üniversitesi, depremde yıkılan 300'ü aşkın binadan karot örneği aldı. İncelemede sonuç çarpıcıydı. Hiçbiri dayanıklılık testini geçemedi. Beton basınç dayanımı değerlerin yarısından daha düşük ölçüldü. Bu sonuç, yıkımların ana nedeninin beton kalitesinin düşüklüğü olduğunu gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...
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