Depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine tek parça devrildi
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan minare, yanındaki apartmanın üzerine devrildi. Çatıdan alt kata doğru tek parça halinde düşen minare drone ile görüntülendi. Caminin 2021'de hizmete girdiğine dikkat çeken mahalle sakinleri, ''O anda dairedekilerin evde olmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı'' dedi.
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