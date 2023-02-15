Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep dahil 10 ili etkiledi. Felaketin ardından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, deprem anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. Gaziantep'te şiddetli sarsıntı ile havuzun beşik gibi sallandığı ardından suyun dışarı taştığı görülüyor.

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