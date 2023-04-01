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Depremden 128 saat sonra kurtarılan bebek 54 gün sonra annesine kavuştu

Hatay’da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan, hemşirelerin 'Gizem' adını verdiği 3,5 aylık Vetin Begdaş, 54 gün sonra Adana’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafında annesine teslim edildi.

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