Depremden 23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden 23 gün sonra 'Aleks' adlı bir köpek enkazda sağ çıkarıldı. Konya Seydişehir Belediyesi ekiplerinin enkazda duyduğu köpek sesi üzerine başlatılan çalışma sonucu kurtarılan Aleks, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyelerine teslim edildi.
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