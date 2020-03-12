Depremden sonra duygusal kavuşma (Anne-kız 28 saat enkaz altında kalmıştı)
Elazığ'daki 6,8'lik depremde enkaz altından 28 buçuk saat sonra kurtarılan Ayşe Yıldız ve 2 buçuk yaşındaki Yüsra'nın tedavileri sürüyor. Aynı hastane odasında tutulmalarına karar verilen anne ve kızı günler sonra birbirine kavuşmanın sevincini yaşadı.
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NTV 12.03.2020 - 12:31| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 12:51
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