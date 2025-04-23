Depreme 23 Nisan kutlamalarında yakalandılar
Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 saniye hissedilen deprem Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıkarken, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın kutlandığı kapalı spor salonunda depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Depremin ardından etkinlikler sonlandırılıp, salon boşaltıldı. Tekirdağ'ın, Silivri'ye komşu ilçesi Marmaraereğlisi ilçesinde de vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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