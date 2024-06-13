Depremi 117 saniye önce bildirecek! EDIS sistemi için bilim insanları toplandı
Son 7 yıldır bir deprem erken uyarı sistemi üzerinde çalışılıyor. Fay hattındaki ilk kırılmayı algılayarak depremin geldiğini haber verecek olan bu sinyal sistemi, bir yıl önce bazı kurumlarda test amaçlı kullanılmaya başladı. Şimdi ise topluma nasıl uygulanabileceğine dair çalışmalar yapılıyor. Bunun için Bilim Kurulu kuruldu. İlk toplantıları yapıldı. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cumhur Çatkaya)
- Etiketler :
- Haberler -
- Bilim
- Teknoloji
- Deprem