Depremin 36. gününde Hatay'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Deprem felaketinin 36. günündeyiz. Bugün Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de okullar yeniden açıldı. Depremin vurduğu kentlerde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. NTV drone kamerası Hatay'daki son durumu görüntüledi. (Haber:Baran Bila Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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