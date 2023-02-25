Depremin hurdaya çevirdiği araçların sahipleri aranıyor

Yıkımın büyük felakate yol açtığı Hatay'da binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. Moloz yığınları altında kalan ya da hasar alıp çöken binaların çevresinde bulunan araçlar yetkililer tarafından belirlenen otoparklara götürülüyor.. Plakadan ya da şase numarasından sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor.
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