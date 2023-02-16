Depremin ilk saatlerinde can kurtarma mücadelesi asker kamerasında

Çifte depremin vurduğu Malatya'nın köylerinde can kayıpları ve yıkım büyük... Depremin ilk saatlerinde, henüz arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı yıkılmış bir köyde jandarmanın zamana karşı yarıştı, çok sayıda hayat kurtardı. Osman Terkan ve kameraman Bahattin Demir askerlerin enkazdan çıkardığı Ünlü ailesiyle konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ