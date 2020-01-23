Depremin merkez üssü Musalar Köyü'nde son durum (NTV ekibi bölgede)
Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen depremde can kaybı ya da yaralanma olmadı. NTV ekibi depremin merkez üssü Akhisar'a bağlı Musalar Köyü'ndeki son durumu canlı yayında aktardı. NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak depremin merkez üssünde vatandaşlarla konuştu.
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