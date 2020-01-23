Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nde son durum (NTV ekibi bölgede)
Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen depremde can kaybı ya da yaralanma olmadı. NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak depremin merkez üssü Akhisar'a bağlı Musalar Mahallesi'ndeki son durumu canlı yayında aktardı.
NTV Haber 23.01.2020 - 00:30| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 04:10
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