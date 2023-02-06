Depremin verdiği hasar böyle görüntülendi

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Adana'da depremin verdiği hasar görüntüleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ