Depremin verdiği hasarı NASA görüntüledi: Her iki evden biri hasarlı
Türkiye'yi sarsan depremlerin yol açtığı hasar NASA'nın dünya gözlem uyduları ile tespit edildi. Uluslararası mühendislik ve afet yönetim firması Miyamoto uzmanları ise uydu hasar görüntülerini raporlaştırdı. Özellikle depremlerin merkez üslerinde iki binadan birisinin hasar gördüğü dikkat çekiyor.
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