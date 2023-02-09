Depremin yarattığı yıkım uydulardan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yarattığı yıkım, uydu görüntüleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. İşte uzaydan çekilen görüntülerle deprem bölgelerinde yapıların öncesi ve sonrası...

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