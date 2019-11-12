Depremin yarım bıraktığı hayatlar (Düzce depreminin üzerinden 20 yıl geçti)
Bugün 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü. Enkaz altında kalan ve saatlerce kurtarılmayı bekleyen Burhan Şen bacağını, İlhan Ergelen de kolunu kaybetti. İkisinin de depremde çocukları öldü. Düzce'de esnaflık yaparak hayata tutundular ama 20 yılın ardından acıları halen taze.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.