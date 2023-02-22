Depremle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında "bilimsel tartışmalar" daha da alevlendi. Depremlerin tahmin edilmesinden tutun da, manyetik alanların etkisine kadar pek çok farklı konuda sorular akademisyenlere soruluyor. Dezenformasyonu önlemek amacıyla dünyanın önde gelen jeoloji araştırma kurumlarından biri, kamuoyunun merakını gidermeye çalıştı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremlerle ilgili en çok sorulan sorulara yeniden bir sayfa açarak bakın nasıl cevaplar verdi.
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