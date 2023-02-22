Depremlerin yıktığı Gaziantep Kalesi'nin son hali drone ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Gaziantep'te tarihi kalenin son durumu drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Şahinbey ilçesindeki Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarındaki bazı burçların yerle bir olduğu görülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ