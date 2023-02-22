Depremlerin yıktığı Gaziantep Kalesi'nin son hali drone ile görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Gaziantep'te tarihi kalenin son durumu drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Şahinbey ilçesindeki Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarındaki bazı burçların yerle bir olduğu görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.