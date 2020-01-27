Depremzede çocuklara psikolojik destek

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Uzmanlar depremzedeler için psikolojik destek programları hazırlıyor. Özellikle, çocuklarda depremin etkisinin silinmesi için çalışmalar var. NTV muhabiri Serkan Kaya, Elazığdaki Yücel İlkokulu’nda depremzede çocuklar için yapılan psikolojik destek çalışmalarını aktardı.

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