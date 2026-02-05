İki çocuğun ardından depremzede küçük Mikail'in de "koruyucusu" oldular
05.02.2026 12:59
Son Güncelleme: 05.02.2026 13:00
AA
Konya'da iki çocukları olan çift, koruyucu ailesi oldukları iki kardeşin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente getirilen Mikail ile mutluluklarını katladı. Rahime ile Hüseyin Akbay çifti, oğulları Mikail'i yanlarından ayırmıyor.
