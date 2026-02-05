İki çocuğun ardından depremzede küçük Mikail'in de "koruyucusu" oldular





Konya'da iki çocukları olan çift, koruyucu ailesi oldukları iki kardeşin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente getirilen Mikail ile mutluluklarını katladı. Rahime ile Hüseyin Akbay çifti, oğulları Mikail'i yanlarından ayırmıyor.