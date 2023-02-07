Depremzedeler için seferberlik: Yardımlar insan zinciriyle taşındı
Türkiye genelinde birçok yerde depremzedeler için yardımlar toplanıyor. Battaniyeler, montlar, sağlık ve gıda malzemeleri toplanıp tasnif edilerek bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. NTV ekibinden Serkan Kaya, Anklara'daki yardım toplama merkezlerinden birine gitti. Yardımseverlerden gelen paketler o kadar fazlaydı ki, içeriye insan zinciriyle taşındı ve spor salonundaki bir tribün tamamen o yardımlarla doldu. (Kamera:Atilla Erturan)
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