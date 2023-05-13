Depremzedeler oy kullanmak için şehirlerine dönüyor

Seçime artık saatler kaldı. Deprem bölgesinde de seçim hareketliliği var. Başka şehirlere gitmek zorunda kalan depremzedeler oy vermek için memleketlerine dönüyor. Oy vermek için gelenlerin birçoğu çadırlarda kalacak. (Haber: Melike Şahin Kamera: Cumhur Çatkaya)

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