Depremzedeler oy kullanmak için şehirlerine dönüyor
Seçime artık saatler kaldı. Deprem bölgesinde de seçim hareketliliği var. Başka şehirlere gitmek zorunda kalan depremzedeler oy vermek için memleketlerine dönüyor. Oy vermek için gelenlerin birçoğu çadırlarda kalacak. (Haber: Melike Şahin Kamera: Cumhur Çatkaya)
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