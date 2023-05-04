Depremzedeler yeni evlerine kavuştu: 3 yılda 33 bin konut inşa edildi
Büyük yıkıma neden olan depremlerden 3 yıl önce bu bölgenin çok yakınında Elazığ, deprem gerçeğiyle yüzleşmişti. 2020 yılında meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, devlet kurumlarıyla birlikte yaraları hızla sarmaya başladı. Depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 konutun inşaası tamamlandı. İki ilde yaklaşık 28 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay)
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