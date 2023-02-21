Depremzedelere ekmek pişirirken enkaz altında kaldılar: Kızı ve eşi için enkazı elleriyle kazdı
Malatya Doğanşehir'de fırın işleten Emrah Miran ve ailesi 7,7 büyüklüğündeki ilk depremden kurtuldu. Sokakta kalan ailelere ekmek pişirmek için yeniden fırına girdilkleri anda 2. deprem oldu ve yıkılan binanın enkazında kaldılar. O sırada dışarda olan Emrah Miran ailesini kurtarmak için toprağı elleriyle kazdı.
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