Dere kenarında kovalamaca: Arkalarında halı ve giysileri bırakıp kaçtılar
Bursa’da tam kapanma saatlerinde dere kenarında polisle vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükselmesi üzerine gençler serinlemek, kadınlar da halı yıkamak için Deliçay’ın kenarına geldi. İhbar üzerine dere kenarına gelen polis ekipleri, anonslarla vatandaşları evlerine dönmeleri için uyardı. Polisin geldiğini gören onlarca vatandaş, arkalarında giysi ve halıları bırakarak kaçtı.
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ntv.com.tr 02.05.2021 - 12:11| Son Güncelleme : 02.05.2021 - 12:31
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