Dev gemi ilk yolculuğuna çıktı

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan, aynı anda 5 binden fazla yolcuyu ağırlayabilen Costa Venezia, İstanbul'dan ilk yolculuğuna çıktı. Her bir katı 4 futbol sahası büyüklüğünde olan gemi Galataport İstanbul'u ana liman olarak kullanıyor. Çok sayıda ülkeden uçakla şehre gelen 2 bine yakın turist, dünyanın ilk kruvaziyer yer altı terminalinden geçerek gemiye bindi. (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Alihan Sönmez / Önder Gündoğdu)
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